Budżet UE zatwierdzony. Marek Zuber: Najważniejsze, że uniknęliśmy prowizorium budżetowego

Ekonomista Marek Zuber w rozmowie z money.pl zwrócił uwagę, że najważniejsze jest to, że nie dojdzie do weta polsko-węgierskiego, które niosłoby za sobą dalsze opóźnienia we wdrożeniu Funduszu Odbudowy. Wstrzymuje się jednak od oceny, czy kompromis oznacza zwycięstwo Polski i Węgier w Brukseli.

- Trudno mówić o zwycięstwie dlatego, że nie wiemy, czy to, co Morawiecki z Orbanem chcieli uzyskać, rzeczywiście uzyskali. Dopiero teraz będziemy analizować tę propozycję niemiecką. A już dzisiaj jest wiele niejednoznaczności dotyczących tego, czego tak naprawdę dotyczył ten kompromis - wyjaśnia ekonomista.

Wizerunek Polski ucierpi

Fundusz Odbudowy wejdzie w życie

- Po pierwsze różni go to od budżetu unijnego, że to są dodatkowe pieniądze. Ale różnica polega też na tym, że to są pieniądze, które mają być jak najszybciej przygotowane do wydania i wydane. I to jest kluczowa różnica w stosunku do normalnych pakietów wynikających z budżetów - wyjaśnia ekspert.