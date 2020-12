Budżet UE. Unijni dyplomaci dopuszczają porozumienie bez Polski i Węgier

Gdyby Polska i Węgry zawetowały wieloletni budżet unijny i Fundusz Odbudowy, to pozostałe państwa unijne mogłyby porozumieć się we własnym gronie. To oznaczałoby wykluczenie z funduszu wetujących państw. Unijni oficjele przyznają: jest taka możliwość. Ale woleliby jej uniknąć.

