Niemcy: Polska i Węgry szkodzą bardziej sobie niż UE. Jest już metoda na weto

Jak zauważa "FAZ”, w przypadku budżetu UE sytuacja jest trudniejsza, "ale i tutaj Polska i Węgry strzelają sobie w stopę". "Stracą one miliardy. Przede wszystkim w Polsce niektórzy zaczynają powoli to rozumieć. Wątpliwe jest, czy to wystarczy do porozumienia na szczycie w przyszłym tygodniu. Być może oba kraje muszą najpierw spojrzeć w przepaść, aby się opamiętać" – ocenia komentator.