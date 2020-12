Budżet UE. Szefowie państw unijnych podjęli decyzję

Poniemirski 21 min. temu zgłoś do moderacji 5 9 Odpowiedz

Moim zdaniem Orban dostał to co chciał ,Polska straciła na tym giszefcie z Węgrami potężnie ,jesteśmy spaleni w oczach Świata Europy ,Orban ma powiazania biznesowe z kolegami ze szkolnych ław kolegami przyjaciółmi z rodzinnymi interesami ,my tak nie mamy na szczęście tak wielkich przekrętów za Unijne pieniądze tylko jakieś tam jednostkowe przypadki, chyba że się coś uda jeszcze odkryć po czasie. Rekapitulując ,zostaliśmy ograni znaczy się Kaczyński dał się ograć Orbanowi. Jak zwykle polacy wydymani kolejny raz.