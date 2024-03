Prezydent podpisał ustawę. Miliardy dla kluczowej spółki

Nie mam pana ... 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To jest cyrk. Jest tyle porządnych firm z potencjałem w chwilowych kłopotach, którym by można pomóc. Ale nie. Przecież PP nawet podatków nie płaci, skoro ma stratę. Górnicy, rolnicy, teraz te święte krowy. Nikt tam nie chce pracować, bo stanowiska kierownicze obsadzone aktualnie panującymi w danej chwili i rotacja co pół roku, żeby dostać odprawę. Na to idą 2 mld podatników. Niereformowalny nikomu niepotrzebny moloch pod respiratorem i na kroplówce.