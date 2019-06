Podatek bykowy już mamy, choć odwrotny. Teraz może być podwojony

Z dokumentu resortu spraw wewnętrznych, do którego dotarła "Rzeczpospolita" wynika, że rząd rozważa wprowadzenie podatku bykowego w Polsce . Powołując się przy tym na rozwiązania z innych krajów UE, z Niemcami na czele.

Bykowe właściwie już formalnie w Polsce jest, tyle że pośrednie. Bezdzietni płacą większe podatki od swoich dochodów, ale tylko dlatego, że nie dostają takich zwrotów ( 500 +, zwrot PIT), jak ci z dziećmi. Możemy to nazwać "bykowym odwróconym".

MSWiA co prawda podało w poniedziałek około południa, że "na obecnym etapie" nie będą prowadzone jakiekolwiek prace nad pomysłem opodatkowania osób bezdzietnych", ale jasne dementi nie padło.

500+ w pierwszej wersji przestało działać

A system ubezpieczeń społecznych dalszego ubytku obywateli może w dłuższym terminie nie przetrwać. W 2030 roku ma według prognoz MSWiA brakować w Polsce czterech milionów pracowników. A emerytów do utrzymania będzie więcej.

W Niemczech bykowe zadziałało

Bykowe funkcjonuje m.in. w Niemczech. Od stycznia 2013 fiskusowi część swoich zarobków muszą oddać bezdzietni po 23. roku życia. Płacą dodatkowo 0,25 proc. więcej składek na ubezpieczenie społeczne. Wskakują też w najwyższą, pierwszą klasę podatkową. Wyjdą z niej dopiero zakładając rodzinę. To powoduje, że przy tych samych zarobkach płacą wyższe podatki.

To już było

Podatek bykowy w Polsce już właściwie był. Wprowadzono go zaraz po wojnie. Dotyczył osób powyżej 21 lat, a po 1956 roku granicę wieku podniesiono do lat 25.

Polegał na zwiększeniu podatku dochodowego o 20 proc. osobom bez małżonka ani dzieci na utrzymaniu. 10-proc. dodatek do podatku płacili ci, którzy co prawda byli w związku małżeńskim od co najmniej dwóch lat, ale dzieci się nie dorobili.