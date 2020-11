Podatek cyfrowy. Francja zamierza "przycisnąć" Bidena

Podatek cyfrowy. Polska nie będzie czekać na Komisję Europejską

W ostatnich miesiącach polski rząd zaostrzył kurs i zapowiedział, że jeśli Unia Europejska nie zabierze się do roboty, to nasz kraj może wprowadzić odpowiednie rozwiązania samodzielnie.

- Myślę, że koniec roku to dobry horyzont, jeśli nie będzie tego podatku, to będziemy go wdrażać. Nie możemy pozwolić, by firmy prowadziły u nas biznes i nie płaciły tu podatków - mówił w lipcu w programie "Money. To się liczy" minister finansów Tadeusz Kościński.