Podatek cyfrowy. Przymierza się do niego coraz więcej krajów. Polska czeka

Do wprowadzenia podatku cyfrowego przymierzają się też m.in. Francuzi. Docelowa stawka ma wynieść 3 proc. rocznych przychodów, co przełoży się na dodatkowe 400 mln euro w budżecie.

"Prace dotyczące rozwiązania wewnątrzunijnego zostały zawieszone do czasu wypracowania rozwiązania w ramach prac prowadzonych na forum OECD. Według planu prac, kształt międzynarodowego rozwiązania ma zostać uzgodniony do końca 2020 r. W przypadku braku uzyskania konsensusu w tym terminie, możliwe jest wznowienie prac nad rozwiązaniem unijnym" - napisał swego czasu w interpelacji poselskiej wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Jeszcze w marcu premier Mateusz Morawiecki zakładał, że z tytułu nowej daniny do kasy państwa może trafiać rocznie nawet 1 mld złotych. Jednak we wrześniu do Polski przyjechał wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence i podczas wspólnej konferencji prasowej z Andrzejem Dudą ogłosił, że USA "z głęboką wdzięcznością przyjęły odrzucenie" projektu wprowadzenia podatku cyfrowego. Było to o tyle zaskakujące, że wcześniej nie pojawił się temat rezygnacji z opodatkowania gigantów internetowych.