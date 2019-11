Podatek cyfrowy wraca. Zandberg zapowiedział, że Lewica złoży projekt ustawy

– Gdzie jest podatek od platform cyfrowych? Wycofaliście się, bo kazał wam to zrobić (wiceprezydent USA – red.) Mike Pence – powiedział przedstawiciel partii Razem .

– Jak zabezpieczy pan 500+? Co z zasiłkami, jeśli wzrosłoby bezrobocie? Skąd weźmie pan pieniądze, skoro boi się pan sięgnąć po podatki od wielkich korporacji? Znowu zrzucicie koszty na pracowników, na gospodarstwa domowe? – mówił Zandberg, zwracając się do premiera Mateusza Morawieckiego.

To potwierdzenie wcześniejszych zapowiedzi Lewicy – o tzw. podatku cyfrowym jej politycy mówili jeszcze przed pierwszym posiedzeniem nowej kadencji Sejmu.

We wrześniu do Polski przyjechał wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence i podczas wspólnej konferencji prasowej z Andrzejem Dudą ogłosił, że USA "z głęboką wdzięcznością przyjęły odrzucenie" projektu wprowadzenia podatku cyfrowego. Było to o tyle zaskakujące, że wcześniej nie pojawił się temat rezygnacji z opodatkowania gigantów internetowych.