Podatek cyfrowy wśród planów Lewicy. "Opodatkować Facebooka!"

Miały być, ale nie będą. We wrześniu do Polski przyjechał wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence i podczas wspólnej konferencji prasowej z Andrzejem Dudą ogłosił, że USA "z głęboką wdzięcznością przyjęły odrzucenie" projektu wprowadzenia podatku cyfrowego. Było to o tyle dziwne, że o rezygnacji z pomysłu nie informował wcześniej żaden polski urząd ani polityk. Czyli o rezygnacji z wprowadzenia podatku Polacy dowiedzieli się od amerykańskiego polityka.