"Podnoszenia podatków dla Kowalskiego nie będzie". Tadeusz Kościński składa deklarację w money.pl

Jak przyznaje w rozmowie z money.pl, Tadeusz Kościński konferencję prasową premiera Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego oglądał w Londynie. To tutaj się urodził, tutaj ma rodzinę. I tutaj spędza kilkudniowy weekend, w Polsce pojawi się już we wtorek. Gmach Ministerstwa Finansów nie będzie dla niego nowy, gdyż w tym roku został wiceministrem finansów.

- Jestem przekonany, że polskie finanse powinny być zdecydowanie bardziej cyfrowe. Dlatego jestem gorącym zwolennikiem obrotu bezgotówkowego, jestem zwolennikiem e-paragonów, jestem zwolennikiem nowoczesnych rozwiązań. Na to musimy stawiać, również w kontaktach podatnika z organami skarbowymi - dodaje. I takie deklaracje nie powinny dziwić. Tadeusz Kościński przez lata odpowiadał za pion kart w BZWBK. To właśnie stąd zna się z Mateuszem Morawieckim. Wprost można mówić, że jest to jego zaufany człowiek.