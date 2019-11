"Nie obrażam się, nie jestem zły, odpocznę". Henryk Kowalczyk żegna się z rządem i Ministerstwem Środowiska

Ministerstwo Środowiska będzie miało nowego szefa. Henryka Kowalczyk zastąpi młody Michał Woś, do tej pory wiceminister sprawiedliwości. W rządzie pojawia się również Ministerstwo Klimatu, którym pokieruje Michał Kurtyka. Do tej pory działał jako wiceminister środowiska.

- Jestem posłem nowej kadencji, z pewnością będę miał co robić. Co dokładnie? Tego jeszcze nie mogę zdradzić - mówi money.pl Henryk Kowalczyk , który żegna się z dotychczasowym miejscem pracy. - Wszystkim nowym ministrom życzę powodzenia. Im lepiej będzie się im wiodło, tym lepiej dla Polski - mówi.

- Jeżeli mógłbym tworzyć listę sukcesów, to z pewnością wymieniłbym wysoko program "Czyste powietrze" oraz zmiany w kontrolach wysypisk śmieci. To były kluczowe problemy, których od lat nie można było załatwić. Ruszyliśmy te tematy, wprowadziliśmy odpowiednie zmiany. Jednocześnie w Polsce udał się szczyt klimatyczny, udało się zdobyć porozumienie w wielu kluczowych kwestiach. Nie był to stracony czas - przekonuje.