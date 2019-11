Nowy rząd Prawa i Sprawiedliwości. W resortach gospodarczych spore zmiany

Co nowego? - To sprawna drużyna - mówi Mateusz Morawiecki. Ministrem finansów zostanie Tadeusz Kościński. Zastąpi on na tym stanowisku Jerzego Kwiecińskiego, który resortem kierował na ostatniej prostej minionej kadencji. Kwieciński to jeden z przegranych nowego układu - miał pod sobą dwa resorty, zostaje z niczym. Pisaliśmy o takiej możliwości w money.pl.