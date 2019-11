Marlena Maląg przypilnuje 500+ i "trzynastek". Została nową szefową MRPiPS

Marlena Maląg wchodzi do rządu - została szefową resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. To nauczycielka, urzędniczka, samorządowiec, od 2018 r. prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Obecnie jest także polityczką, bowiem w październikowych wyborach dostała się do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. Maląg dostaje bardzo ważny resort - 500+ i "trzynastki" tylko w 2020 r. to koszt blisko 52 mld zł.