Podatek od nadzwyczajnych zysków. Jacek Sasin zapowiada, kiedy przedstawi szczegóły

W dobie kryzysu energetycznego i ogromnych podwyżek cen energii są firmy, które wiele na tym zarabiają. Dlatego polski rząd chce, by podzieliły się one częścią tych pieniędzy. - W żadnym wypadku nie będziemy opodatkowywać dodatkowych dochodów, jeśli one będą pochodzić z rozszerzenia działalności i pozyskiwania nowych klientów - zapewniał w sobotę Jacek Sasin. I wyjaśniał, że chodzi o to, żeby zniechęcić firmy, które w ramach kryzysu i inflacji powiększają w sposób nieuzasadniony swoje marże.