Podatek solidarnościowy. Rozliczenie z małżonkiem nie uratuje przed nim

Nowa danina to efekt ustawy, którą zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w trakcie protestu osób niepełnosprawnych. To właśnie oni mieliby zyskać na wprowadzeniu nowego podatku dla najbogatszych.

Ustawa zakłada utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych . Ma on być zasilany z części składki na Fundusz Pracy i z daniny solidarnościowej od osób zarabiających ponad milion złotych rocznie.

W uzasadnieniu do ustawy napisano, że aby umożliwić "osobom niepełnosprawnym niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków, umożliwiających przezwyciężenie barier utrudniających im pełnienie ról społecznych oraz pełne włączenie społeczne by mogły funkcjonować na zasadzie równości z innymi osobami".'