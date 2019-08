Podkarpacie rowerowym zagłębiem. Inwestycja za 40 mln zł

To oznacza, że będzie drugim największym zakładem tego typu w Europie i zdecydowanie największym w Polsce. Większość pracy wykonają jednak nie ludzie, a roboty.

– To najlepszy dowód, że te pieniądze naprawdę są, wystarczy tylko po nie sięgnąć – zapewniała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister przedsiębiorczości i technologii, która uczestniczyła w uroczystości otwarcia linii produkcyjnej.

– Technologia produkcji ram na zautomatyzowanych liniach to innowacja na skalę światową – dodawał Wiesław Marek, prezes AG Motors. – W tym momencie jesteśmy pierwszą w Polsce, a drugą w Europie fabryką, która będzie tworzyć aluminiowe ramy rowerowe i komponenty kompozytowe.

Jak podkreślał, do tej pory wszystkie tego typu komponenty produkowane były poza Europą, na przykład w Chinach.

– Dla nas ta inwestycja ma ogromne znaczenie. Przede wszystkim czas od zamówienia do dostawy skróci się ze 180 dni do 30. Mam gwarancję ceny i jakości, co jest podstawowe w naszym biznesie - mówi "Rz" Grzegorz Grzyb, wiceprezes Arkus&Romet, czyli największego producenta rowerów w Polsce.