Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – jak często powinniśmy się dokształcać?

Co to jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych?

Oznacza on zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika. Może być podejmowany z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, a zainicjowany być przez samego zatrudnionego. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych może dotyczyć zakresu pracy aktualnie wykonywanej przez pracownika, ale też poszerzać go, co jest całkiem uzasadnione, gdy prowadzi do awansu.