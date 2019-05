Podrabiali leki i sprzedawali w całej Europie. Trzy osoby tymczasowo aresztowane

Śledztwo wykazało, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego działała grupa co najmniej kilku osób, które w sposób zorganizowany, na zasadzie doskonale prosperującego przedsiębiorstwa, dokonała sprzedaży "leków" o łącznej wartości co najmniej 2,5 miliona złotych - czytamy w komunikacie. Trafiały one do klientów w Polsce i w niemal wszystkich krajach Unii Europejskiej.