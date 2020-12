Podwyżki cen prądu. Rachunki dają Polakom "po kieszeni". Jesteśmy w czołówce UE

To dużo? Tak - procentowo więcej wydają w tej kategorii jedynie Słowacy. Natomiast średnia w Unii Europejskiej jest znacznie niższa i wynosi 4,1 proc. Dla porównania, Niemcy przeznaczaj na ten cel 4 proc. swoich domowych budżetów, a mieszkańcy Islandii - zaledwie 2 proc., co pokazano na wykresie poniżej.

O czym to świadczy? Jeśli dużą część domowego budżetu pochłaniają wydatki na dobra podstawowe, takie jak jedzenie czy opłaty za mieszkanie, mniej możemy przeznaczyć na odpoczynek, kulturę, wyjścia do restauracji i inne potrzeby. Może to oznaczać, że dobra podstawowe są zbyt drogie w stosunku do tego, ile zarabiamy.