Podwyżki opłat za wywóz śmieci. Spółdzielnia na specjalnych zasadach będzie windykować dłużników

"Zgodnie z decyzjami władz miasta opłata nie będzie zależna od liczby osób zgłoszonych do opłat ani od wielkości lokalu. Płacić będziemy wszyscy po równo od mieszkania opłatę miesięczną w kwocie 65 zł. Jest to opłata dla osób segregujących śmieci. Pozostałe osoby będą płaciły 130 zł miesięcznie" - czytamy w piśmie.

- Nie to mnie jednak najbardziej zszokowało. To dobrze, że nam przypominają o segregowaniu i deklaracjach. Zaskoczyło mnie, że w tak otwarty sposób spółdzielnia nazywa niesprawiedliwym stołeczny system naliczania opłat - mówi Adam, członek spółdzielni "Na skraju".

"Skutkiem takiej roli Spółdzielni jest konieczności wnoszenia na rzecz miasta opłaty w pełnej wysokości, tj. od wszystkich posiadanych lokali. Niestety cześć mieszkańców wnosi opłaty z opóźnieniem (tzw. dłużnicy). W związku z tym, co miesiąc mamy sytuację, w której użytkownicy lokali płacą do spółdzielni mniej pieniędzy na wywóz śmieci niż spółdzielnia jest zobowiązana zapłacić władzom miasta" - czytamy.

- Biedny emeryt musi za śmieci płacić teraz 60 zł miesięcznie, choć mieszka sam. Jeszcze przed chwilą, wiem, bo sprawdzałem, płacił np. ok. 10 zł. Nie rozumiem tego systemu. Przecież gdyby liczono od głowy albo od zużytej wody, jak w innych miastach, byłoby to bardziej sprawiedliwe - mówi Adam.

Co na to władze miasta? Jak już pisaliśmy, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uważa, że "za skalę podwyżek za odpady, z którymi teraz mierzą się miasta i gminy w całym kraju, odpowiada wyłącznie rząd PiS".

Polityk na Twitterze dokładnie tłumaczył już mieszkańcom, co doprowadziło do aż tak gigantycznych podwyżek: wymiana pojemników do segregacji odpadów - z trzech rodzajów odpadów na pięć rodzajów, nowe pojazdy do wywożenia odpadów, a także koszt pracy przewozowej do wykonania.