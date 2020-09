Pogłębienie Odry. Kaczyński mówił, że "musimy to zrobić". Niemcy ostro protestują

- To jest przedsięwzięcie, które musimy podjąć, musimy zacząć. Budowa czy odbudowa odrzańskiej drogi wodnej jest z całą pewnością ogromnie ważna - mówił trzy lata temu w Szczecinie Jarosław Kaczyński.

Podkreślał, że dzięki użeglowieniu Odry do portów w Szczecinie i Świnoujściu może trafiać rocznie nawet 13 milionów ton nowych ładunków.

Na dużą skalę jednak pogłębianie rzeki się póki co nie zaczęło. Jednak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie przedstawił w zeszłym roku nową koncepcję.

Polski biznes by na tym skorzystał

Chce stosunkowo niedużym kosztem przedłużyć tzw. ostrogi na rzece, aby jej nurt spiętrzyć. - To umożliwi przechodzenie naszych lodołamaczy. Pośrednio na pewno pomoże też firmom żeglugowym w tym, żeby prowadziły transport rzeczny - mówił w grudniu 2019 r. Marek Duklanowski, dyrektor RZGW w Szczecinie.

Wojska USA w Niemczech. Wielkie manewry tuż przed relokacją żołnierzy

Nawet jeśli projekt jest daleki od ambitnych planów Jarosława Kaczyńskiego, to i tak jego realizacja powinna bardzo pomóc polskim firmom transportowym. W przyszłym roku ma ruszyć budowa, a w niektórych przypadkach rekonstrukcja, zaniedbanych przez dziesięciolecia ostróg na odcinku o długości około 55 kilometrów pomiędzy Słubicami a Gryfinem.

Władze landu wynajęły nawet szczecińską kancelarię prawną, która ma postarać się projekt zablokować. A lokalni politycy nie szczędzą Polsce ostrych słów. - Polska strona realizuje jednostronnie swoje interesy kosztem tego, co przez ostatnie 30 lat udało nam się wspólnie wypracować - mówi lokalna posłanka Sahra Damus z partii Zielonych.

Dwugłos w Niemczech

Czy jednak to wystarczy, by plany powstrzymać? Regionalna gazeta "Märkische Oderzeitung" prognozuje, że będzie to "niezwykle trudne".