Pojawił się kolejny problem z eksportem zboża z Ukrainy. Brakuje ludzi

Na horyzoncie pojawił się kolejny problem z eksportem zboża z Ukrainy. Tym razem jest on związany z brakiem rąk do pracy. Brakuje marynarzy chętnych do pływania statkami pełnymi zboża, które utknęły w ukraińskich portach. Przedstawiciele branży żywnościowej obawiają się o bezpieczeństwo swoich pracowników.