Pojawił się ważny raport. Piszą o Polsce. Niepokojące wnioski

Raport OECD. Ważne wnioski dla Polski

Co więcej, w niemal wszystkich branżach odsetek polskich firm zgłaszających poważne braki kadrowe jest wyższy od średniej w OECD. Szczególnie wyróżniają się sektory ICT (30,1 proc. w Polsce wobec 22,2 proc. w OECD), budownictwa (30,3 proc. wobec 28,5 proc.) oraz handel i transport (30,0 proc. wobec 25,5 proc.).

"PB" pisze również, że tempo wzrostu gospodarczego zmniejsza się, co jest efektem trudności w adaptacji do recesji demograficznej. Roczny wzrost potencjalnego PKB na mieszkańca spadł w krajach OECD o 1 punkt procentowy w ciągu ostatnich 20 lat. W Polsce spadek ten wynosi tylko 0,2 punktu procentowego, co tłumaczy się faktem, że Polska wciąż jest w fazie doganiania najbogatszych państw.