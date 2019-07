Polacy będą częściej kupować produkty BIO? Sklepy poważnie zmieniły swoje strategie

Całkowicie zrezygnowały z nich hurtownie. Supermarkety też mocno zmniejszyły ich udział, tj. o prawie 67 proc. Tylko hipermarkety zwiększyły nakład gazetek o tej tematyce i to o 50 proc. Sklepy publikujące takie materiały podniosły liczbę ich stron o 55 proc. Postarały się o to zarówno hipermarkety – wzrost o 55 proc., jak i supermarkety – 18 proc. Natomiast sieci convenience skróciły te oferty o prawie 64 proc.

Zmiana frontu

Zobacz: Pół godziny. Tyle masz czasu, by mięso ze sklepu dostarczyć do lodówki w domu

Sieci ograniczyły też wydawanie odrębnych publikacji o tematyce BIO, obniżając ich liczbę o 37,50 proc. Katarzyna Grochowska z Hiper-Com Poland, wyjaśnia, że w ten sposób przeniesiono promowanie zdrowych produktów do regularnych gazetek. Taki asortyment nie jest już kierowany wyłącznie do wąskiej grupy świadomych i zamożnych klientów. Przestał być traktowany jako segment premium i teraz może dotrzeć do każdego konsumenta. Z marketingowego punktu widzenia to świetne zagranie i uzupełnienie kampanii społecznych.