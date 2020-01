Polacy pobili w 2019 roku rekord w liczbie zakupionych samochodów

To dopiero drugi raz w XXI wieku, kiedy w jednym miesiącu Polacy zarejestrowali ponad 60 tys. sztuk pojazdów - podaje "Gazeta Wyborcza". Łącznie w zeszłym roku zarejestrowaliśmy ok. 625,5 tys. nowych samochodów osobowych i lekkich dostawczych.

Ok. 555,6 tys. z nich to samochody osobowe. To rekord stulecia - o 4,4 proc. lepszy wynik od poprzedniego rekordu z 2018 roku. Jak podaje "Wyborcza", to właśnie 2018 rok był pierwszym, w którym na terenie Polski zarejestrowano ponad pół miliona sztuk nowych pojazdów.