Polacy polecą do USA bez wizy już w święta? Polska w końcu spełnia wymagania

Polscy i amerykańscy politycy oraz dyplomaci są już pewni, że nic się nie zmieni. – Nikt nie przewiduje, by we wrześniu liczba odmów wizowych była tak wysoka, że nagle przestaniemy spełniać wymagania – przekonuje rozmówca Onetu związany z jednym z amerykańskich think-tanków.

Ambasada USA poinformowała, że zaproszenie do programu bezwizowego oznacza procedurę administracyjną, która najczęściej trwa w okolicach 3-5 miesięcy. Po jej zakończeniu wizy przestają obowiązywać. Oznacza to, że przy pomyślnej procedurze Polacy do USA mogliby się udać bez wizy już pod koniec grudnia, zarówno w celach biznesowych, jak i turystycznych. Wiza uprawniałaby nas do pobytu w Stanach przez 90 dni.