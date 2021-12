Polacy w Norwegii na wagę złota, choć nie mamy najlepszej opinii. Ciągle kusi duża kasa

Praca w Norwegii nie dla każdego

Potwierdza to pani Alicja, która przez rok była z mężem w Norwegii i w tym czasie m.in. próbowała dostać pracę pielęgniarki. Miała pozwolenie, doświadczenie z Polski i papiery, a i tak biurokracja ją przerosła. Do tego doszły m.in. wymagania językowe (angielski był niewystarczający). Wtedy też zrozumiała, że nie nadaje się na emigrację.

Ciągle lepiej zarabiać korony niż złote

Wszyscy zwracają też uwagę na to, że Norwegia charakteryzuje się zupełnie inną kulturą, która sprawia, że większość naszych rodaków ciągle chce tam zostać. Życie jest spokojniejsze, a państwo dba o ludzi także pod względem socjalu . Do tego pracodawcy są uczciwi.

Praca w Norwegii - Polacy kombinują

- Niestety częstą praktyką jest to, że Polacy załatwiają sobie lewe L4 i np. renty na kręgosłup, tylko po to, by później brać świadczenia od norweskiego państwa. Znam wiele podobnych przypadków. Z bólem stwierdzam, że nie jesteśmy fair wobec Norwegii. Norwegowie też to widzą i często nie mają dobrej opinii o nas - wskazuje Alicja. Mówi też o pijaństwie na placach budów i poza pracą.