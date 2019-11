Polak, który budował "afrykańskiego Amazona", został oczyszczony z zarzutów. "Interpol już mnie nie ściga"

Rosja sprzedaje wieprzowinę Chinom. Polska nie może. "To układanki polityczne". Obejrzyj wideo:

Jednak jak się okazało, to wystarczyło, by trafić na listę poszukiwanych Interpolu. Gdy więc Zmysłowski wylądował pewnego dnia w Warszawie, od razu zatrzymały go polskie służby.