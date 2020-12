Polak, Węgier, dwa bratanki. Ale jak interesy, to z Niemcami

Mateusz Morawiecki jak Viktor Orban? Miażdżące porównanie Grzegorza Schetyny

Z polskiego punktu widzenia trudno uznać Węgry za kluczowego partnera gospodarczego. W 2019 r. eksport z Polski do Węgier wyniósł 6,5 mld euro. Dla porównania - nasz eksport do Niemiec to dziesięć razy tyle.

Polska i Węgry - jak wygląda handel

Więcej niż do Węgier eksportujemy nie tylko do Czech czy do Wielkiej Brytanii, ale nawet do USA czy Szwecji. Importujemy jeszcze mniej - Węgry nie znajdują się pod tym względem nawet w pierwszej dziesiątce. Więcej towarów do Polski wysyła na przykład Hiszpania czy USA.