Polska i Węgry grożą wetem. UE potrzebuje kilku tygodni na rozwiązanie kryzysu

Elementem lipcowego porozumienia był też mechanizm przewidujący możliwość zawieszenia wypłaty unijnych funduszy krajom, w których brak praworządności zagraża interesom finansowym UE. Premierzy Polski i Węgier Mateusz Morawiecki i Viktor Orbán wówczas co do zasady zgodzili się na ten mechanizm. Gdy jednak został on zapisany w rozporządzeniu, obaj zgłosili sprzeciw.