Policja na tropie "załatwiaczy" w aferze gruntowej. Wie, gdzie jest Piotr Ryba

Ryba ujawnił się poprzez list do Dudy

W ostatnich dniach jednak skierował list do prezydenta Andrzeja Dudy. I tym samym zwrócił na siebie uwagę organów ścigania.

A co zawierał wspomniany list? Jak ujawnił onet.pl, Piotr Ryba ma w nim pretensje, że nie został ułaskawiony jak były szef CBA Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik (zarządzili operację). Opowiada też, jak Andrzeja Leppera "zakwalifikowano do grupy przestępczej i objęto śledztwem i kontrolą operacyjną".

– W liście do prezydenta Piotr R. podaje "prawdy objawione", treści nieprawdziwe, wiedząc, że nikt z zewnątrz nie może ich zweryfikować. To człowiek niewiarygodny, był już skazany za inne przestępstwa, a dwukrotnie nieprawomocnie także w sprawie tzw. afery gruntowej. Dlatego uciekł na tyle daleko, że nawet Interpol nie może go znaleźć – powiedział "Rz" mec. Michał Zuchmantowicz, obrońca Mariusza Kamińskiego.