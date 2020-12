Policjanci zachowają prawo do nagród i premii, choć choć cała budżetówka oszczędza

"Przestrzegam przed konsekwencjami" - napisał przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i zarazem szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski w piśmie do ministra spraw wewnętrznych i administracji, które "GW" ujawniła w środę. List ten Jankowski wysłał po tym, jak do resortów trafiło pismo ministra finansów w sprawie zamrożenie nagród i premii w budżetówce.

Rząd znowu dorzuci 2 mld zł TVP i PR. Gowin: nie mam telewizora

Resort opracował też projekt zmian w sprawie emerytur dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej. Mundurowi przyjęci do służby po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r., którzy mają co najmniej 25 lat służby, będą mogli do emerytury mundurowej zaliczyć okresy pracy w cywilu.Na zmianie przepisów ma skorzystać ok. 9 tys. osób i będzie to kosztować państwo ok. 200 mln zł - wylicza "GW".