Polsce grożą blackouty? Jasny sygnał z kluczowej spółki

Prezes PSE o polskej energetyce

Zaznaczył, że wyzwania dotyczą "raczej sposobu transformacji energetyki, który był dotąd synonimem chaosu i braku spójnej wizji". Zwrócił uwagę na "gwałtownie rosnącą liczbę prosumentów" oraz na to, by "nie dopuścić do wzrostu ich frustracji i gniewu wynikającego z niekorzystnych rozliczeń i powtarzających się wyłączeń będących skutkiem problemów w sieciach niskich napięć".