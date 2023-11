Polscy rolnicy mogą się cieszyć. Chiny dały zielone światło

Pekin zmienia zdanie

Eksport wołowiny do Chiny. Zainteresowanie rośnie

Choiński poinformował, że zgodnie z wytycznymi Chińskiej Generalnej Administracji Celnej do Chin jest możliwy eksport mięsa mrożonego bez kości z bydła nie starszego niż 30 miesięcy, urodzonego, wychowanego i ubitego w Polsce, przy czym strona chińska nie zgodziła się na eksport podrobów wołowych.

- Rynek chiński jest dla nas atrakcyjny, bo eksport przyczyni się do zwiększenia w ujęciu średniookresowym pogłowia bydła w Polsce. Większa ilość bydła to większa ilość paszy oraz innych produktów, jak i usług. Rynek bydła wszedłby w większy rozwój. Inaczej mówiąc eksport do Chin będzie motorem rozwoju polskiego rolnictwa - podkreślił prezes Związku Polskie Mięso.