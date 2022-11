Polscy seniorzy wykopują się z długów. Młodsi wpadają w spiralę

Seniorzy coraz mniej zadłużeni

Jak powiedział PAP prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki, wyraźny trend spadkowy zadłużenia emerytów widoczny jest od początku 2021 r. Dodał, że pod koniec pierwszego kwartału kwota ich przeterminowanych zaległości spadła poniżej 7 mld zł. Kolejny miliard mniej do spłaty mieli w połowie 2022 r.

Analitycy zwracają uwagę na fakt, że emeryci są tą grupą wiekową, która "poczyniła największe postępy w spłacie swoich długów". Podobną kwotę zaległości mają osoby młode do 35 roku życia. Ich dług opiewa na 5,8 mld zł. Jednak w odróżnieniu od najstarszych roczników ich zobowiązania rosną. W ciągu roku kwota przypisana im w KRD zwiększyła się o 17 proc.

Młodych dłużników jest dwa razy więcej

Według danych KRD młodych dłużników jest w rejestrze niemal dwa razy więcej niż emerytów. Oznacza to, że częściej zaciągają zobowiązania i na mniejsze kwoty — wyjaśnił Łącki.

"Czasem to dopiero ich pierwsza przygoda z długami i w miarę rozwoju kariery zawodowej mogą zmienić na lepsze swoją sytuację finansową" – stwierdził Łącki.

Dodał, że emerytom ciężej jest poprawić warunki materialne. Jednak także "w tej materii widać pozytywne zmiany". Starsi coraz częściej pozostają aktywni zawodowo. W drugim kwartale 2022 r. liczba pracujących osób w wieku emerytalnym wynosiła 758 tys., rok wcześniej było to 721 tys.

Czternastki, trzynastki i waloryzacje oddłużają seniorów?

Zadaniem Łąckiego malejące długi emerytów to efekt m.in. tego, że w ostatnim czasie wzrosły świadczenia emerytalne: waloryzacja, niższe podatki, trzynasta i czternasta emerytura "nie są bez znaczenia dla ich portfeli". Dodał, że seniorzy chętniej dorabiają do swoich budżetów. "W II kwartale br. pracowało 37 tys. więcej emerytów niż rok wcześniej. Widać też, że starsze osoby coraz rozsądniej podchodzą do swoich finansów" - zaznaczył. Zauważył, że coraz więcej mówi się o tym, jak zarządzać wydatkami i jakie konsekwencje niesie ze sobą zaciąganie zobowiązań finansowych.