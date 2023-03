Polska domaga się wsparcia w sprawie zboża z Ukrainy. Jest reakcja z Brukseli

Unia Europejska reaguje na sytuację rolników

"Bunt rolników"

A o co chodzi? Wszystko zaczęło się o wytyczenia dróg tranzytu ukraińskiego zboża przez Polskę. Ziarna po drodze "rozpływały się" i zostawały na krajowym rynku, gdzie wypierały plony od miejscowych rolników. Jeszcze we wrześniu ceny zboża osiągały rekordowe wyniki, lecz potem zaczęły spadać. Rolnicy uzyskali jednak zapewnienie ze strony ministra rolnictwa, że ten trend się odwróci.

Obecnie jednak to polskie zboże zalega w magazynach, gdyż z rynku wyparło go to ukraińskie. Polscy rolnicy nie mają szans, by konkurować cenowo z ukraińską produkcją na zasadach w pełni wolnorynkowych. Rolnictwo u naszych sąsiadów działa na skalę przemysłową, gdy krajowe jest mocno rozdrobnione. Ukraińcy dysponują też zdecydowanie lepszej jakości ziemią i mają zdecydowanie niższe koszty pracy.