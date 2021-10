Polska firma wylądowała w Dubaju. Znalazła potężnego inwestora

Właścicielem części udziałów został jeden z najbogatszych przedstawicieli rodzin królewskich na świecie oraz założyciel i właściciel funduszu inwestycyjnego Seed Group. Fundusz wspiera zagraniczne firmy chcące rozwijać się w rejonie MENA i pomaga we wprowadzaniu produktów na tamtejszy rynek. W ciągu 17 lat swojej działalności przeprowadził dziesiątki wielomilionowych transakcji i zarządzał inwestycjami o wartości ponad 1,6 mld dolarów. SentiOne jest pierwszą polską firmą, którą fundusz zaprosił do współpracy.

Jak zdradziła firma, od czasu wejścia na ten rynek w maju polski startup odbył już 21 spotkań sprzedażowych z firmami zainteresowanymi skorzystaniem z technologii zaawansowanej konwersacyjnej sztucznej inteligencji, a do końca roku SentiOne planuje pozyskanie czterech pilotażowych wdrożeń. Trwają już prace nad nowymi algorytmami rozumienia języka naturalnego dla języka arabskiego.

- Jesteśmy dostawcą nowej generacji asystentów głosowych . Pracujemy już nad nowymi algorytmami rozumienia języka naturalnego dla języka arabskiego - mówi Kamil Bargiel, CEO i założyciel SentiOne. Jego firma rozwija algorytmy sztucznej inteligencji i stosuje tę technologię we wszystkich swoich produktach - monitoringu Internetu, platformie obsługi klientów oraz chatbotach i voicebotach, które rozumieją intencje rozmówcy ze skutecznością na poziomie 96 proc.

- Naszym celem jest uzyskanie do końca roku czterech pilotaży o wartości ok. 100 tys. dolarów i średniej wartości docelowego wdrożenia 1,6 mln dolarów na jednego klienta, a następnie złożenie ofert na trzy wdrożenia o wartości 2 mln dolarów każde do końca pierwszego kwartału 2022 r. - mówił o planach Kamil Bargiel.