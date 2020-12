Polska gospodarka po COVID-19. Prognozy ekonomistów na 2021 rok

Z ankiety przeprowadzonej przez money.pl wynika, że w 2021 roku PKB Polski wzrośnie mocniej niż spadł w tym roku. Średnia prognoz wskazuje na blisko 4,1 proc. odbicia. Ekonomiści nie są w tym jednak jednomyślni. Poszczególne typy wahały się od 3 do nawet 5,1 proc.

Odbicie, ale dużo niepewności

Z dużą ostrożnością do najbardziej optymistycznych komentarzy, wskazujących na to, że szczepionka w dość szybkim tempie doprowadzi do poprawy sytuacji i silnych wzrostów gospodarek, podchodzi Monika Kurtek. Ekonomistka Banku Pocztowego, która spodziewa się zaledwie 3-procentowego odbicia PKB, oczekuje długiego procesu wyszczepiania i przynajmniej jeszcze jednej fali pandemii z kolejnymi obostrzeniami.