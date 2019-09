migracje Jakub Ceglarz 31 minut temu

Polska lepsza niż USA. Przyjeżdża do nas więcej imigrantów

Ponad 1,1 mln czasowych imigrantów przyjechało w 2017 roku do Polski - wynika z danych OECD. W tym samym czasie do USA trafiło niespełna 700 tys. takich osób, a do Niemiec - ponad 400 tys.

