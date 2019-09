Banki mogą stracić dziesiątki miliardów złotych. Pierwsze straty już widać na giełdzie

Z warszawskiej giełdy płyną niepokojące sygnały dotyczące banków. W ostatnich dniach jest to jeden z najgorzej radzących sobie sektorów. Na kilkanaście największych banków działających w Polsce, prawie wszystkie zdecydowanie straciły w oczach inwestorów. Notowania akcji spadły od kilku do nawet kilkunastu procent, co oznacza straty kapitalizacji rzędu kilku miliardów złotych.