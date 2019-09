Kredyty we frankach. Pozew zbiorowy opóźnił sprawę. Po 5 latach frankowicze nie są nawet na półmetku

Sprawa dotyczy 3288 umów kredytowych, ale w sumie obejmuje 5350 osób (w wielu umowach kredytobiorcami są dwie osoby).

To jeden z kilkuset pozwów zbiorowych, które w ciągu ostatnich dziewięciu lat trafiły do polskich sądów. Wzorowane na rozwiązaniach z powodzeniem stosowanych od lat w USA, miały usprawnić wydawanie wyroków w sprawach, w które zaangażowanych jest wiele osób. Rozbijają się jednak o kwestie proceduralne. Efekt: w latach 2010-2017 tylko co trzecia sprawa z pozwu grupowego została merytorycznie rozpoznana, a choć wpłynęło ich234, w żadnej poważniejszej podsądni nie dostali jeszcze pieniędzy do rąk.