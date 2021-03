Polska na mapie unijnego bogactwa. Część kraju została w tyle, Warszawa wyróżnia się kolorem

Dwa najbiedniejsze regiony w Unii należą do Bułgarii i do Francji. Na północnym zachodzie Bułgarii na mieszkańca przypada rocznie 5,4 tys. euro produktu krajowego brutto rocznie. To zaledwie 32 proc. średniej unijnej mierzonej w standardzie siły nabywczej - podaje Eurostat, powołując się na dane za 2019 rok.

A najbogatsi? Przed wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej było to londyńskie City. Teraz palmę pierwszeństwa przejął Luksemburg (260 proc. unijnej średniej). Ponad 200 proc. unijnej średniej wypracowują także mieszkańcy: Pragi, Brukseli oraz dwóch regionów w Irlandii. Niewiele gorszy wynik ma Hamburg (195 proc.).

Jak wyjaśnia Eurostat, wysoki PKB na mieszkańca w tych regionach można częściowo wytłumaczyć dużym napływem pracowników dojeżdżających do pracy (Luksemburg, Praga, Bruksela i Hamburg), a także dużymi aktywami kapitałowymi przedsiębiorstw międzynarodowych, które mają tam siedzibę (regiony w Irlandii).

Jak radzi sobie Polska? Wciąż należymy do biedniejszej części Europy, poza wyjątkami - Dolnym Śląskiem i przede wszystkim Warszawą. Mieszkańcy regionu warszawskiego stołecznego wypracowują 160 proc. średniego unijnego PKB mierzonego w standardzie siły nabywczej. Warszawa to europejska stolica z prawdziwego zdarzenia. To zagłębie biurowe, finansowe, swoje siedziby ma tu wiele międzynarodowych korporacji. Wielkie fabryki i międzynarodowy biznes coraz mocniej przyciąga też Dolny Śląsk, położony w otoczeniu Niemiec i Czech.