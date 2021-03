Szczepionki z Chin częścią większego pakietu? "Obie strony już dawno to sobie policzyły"

Przypomnijmy, w Chinach opracowano cztery szczepionki przeciwko COVID-19, które zostały już zatwierdzone do użycia w tym kraju. Nie oznacza to jednak, że Polacy dostaną dostęp do leku z dnia na dzień.

- Dopóki lek nie będzie miał polskiego dopuszczenia, to w obecnym stanie prawnym kontener z takim produktem zostanie zatrzymany do wyjaśnienia przez służby fitosanitarne. Chyba że rząd wyrazi inną wolę. W tym momencie nie ma innego wyjścia – zaznacza Piechociński.

Potwierdzają to środowe słowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. - Nie znam żadnych wyników badań, które dopuszczałyby do obrotu chińską szczepionkę przeciw koronawirusowi, więc na tę chwilę nie rekomenduję jej stosowania - powiedział szef resortu. Dodał, że nie zapadła żadna decyzja w sprawie ewentualnego zakupu przez Polskę chińskich szczepionek.

Szczepionki z Chin to nie wszystko

Kilka lat temu prawdziwym hitem eksportowym okazała się polska wieprzowina, choć i ta ekspansja napotkała problemy w związku z wprowadzonymi barierami handlowymi. Obecnie polskie produkty wprawdzie płyną do Chin, ale jest to raczej wąski strumyczek. Roczna wartość eksportu wynosi 800 mln zł. I o poszerzenie tego strumyka trwa walka.

Polska bramą do Europy

Mówiąc "rynek" trzeba tu wskazać m.in. na kwestie demograficzne. Chiny to ponad 1 mld 393 mln mieszkańców, kraj mocno agrarny, ale z powiększającą się klasą średnią, która wynosi ok. 300 mln osób. Właśnie w nich ze swoimi produktami celować chcą polscy wytwórcy.

- Tym, co dziś zniechęca polskie firmy przed ekspansją w tym kierunku, są koszty i logistyka. Jest tak, że statek z towarem płynie 60 dni, a pieniądze przychodzą po 90. Dla mniejszych firm oznacza to zamrożenie gotówki. Sytuacja, w której Chińczyk zapłaci Polakowi przed wyruszeniem kontenera, wydaje się niuansem, ale robi kolosalną różnicę – dodaje.

Polska z uwagi na swoje położenie jest dziś bramą dla chińskich towarów. Mówiąc ściślej, tą bramą są Małaszewice, przez które drogą kolejową transportowane są różne dobra do Europy. Są plany, aby port przebudować. Według danych Centre for Economics and Business Research (CEBR) na realizacji tego projektu PKB Polski do 2040 roku może zyskać dodatkowo 48 mld dol.