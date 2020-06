Polska nie korzysta z najtańszej opcji finansowania długu. Rząd ma inną strategię.

Aby sfinansować dług publiczny, rząd emituje skarbowe papiery wartościowe. Te z terminem wykupu krótszym niż rok to bony skarbowe. Nie ma wątpliwości, że polskie państwo musi zadłużyć się na walkę ze skutkami pandemii. Ekonomiści szacują , że dług wzrośnie o 10-11 proc. PKB, czyli około 200 mld zł. A rodzaj wyemitowanych papierów będzie miał wpływ na koszty obsługi tego długu.

Według najnowszych danych Ministerstwa Finansów, w kwietniu 2020 roku wartość bonów skarbowych wyniosła 17,7 mld zł. To zaledwie około 2 proc. wszystkich papierów skarbowych wyemitowanych przez rząd w polskiej walucie. Resztę, czyli 749 mld zł, stanowią obligacje skarbowe o dłuższym terminie wykupu.

– Ministerstwo Finansów zdecydowało się na emisję bonów skarbowych, gdyż oczekiwało gwałtownego spadku dochodów budżetu i jednocześnie wzrostu wydatków na skutek pandemii COVID-19. Dodatkowo w drugim kwartale zaplanowane zostały znaczne wykupy obligacji denominowanych w złotych i walutowych – ocenia Mirosław Budzicki, strateg rynku długu z PKO BP. Dodaje, że było to jednak działanie mające charakter czysto płynnościowy, a nie bardziej systemowa próba zmiany struktury zadłużenia.

Czy to dobrze, że zadłużenie w bonach skarbowych jest tak małe? Każdy dobór instrumentów daje pewne korzyści, ale ma też swoje wady. Finansowanie instrumentami o krótkim terminie wykupu to niższy koszt obsługi długu. Bowiem im dłuższy jest okres na jaki się zadłużamy, tym jest drożej. To argument, aby ograniczyć emisję długoterminowych obligacji i zwiększyć zadłużenie w bonach skarbowych.