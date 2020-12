Barbórka. Rząd zdradził, kiedy przedstawi plan odejścia od węgla

Przypomnijmy, że właśnie w piątek wszyscy górnicy obchodzą swoje święto. To może być ostatnia taka Barbórka dla całej branży. Następne mogą już odbywać się ze świadomością, że praca w górnictwie powoli będzie się kończyć.

Soboń podkreślał, że chce proces odchodzenia uczynić "sprawiedliwym i uczciwym". - Chcemy konsultować go ze stroną społeczną tak, żeby każdy wiedział jak on ma wyglądać - podkreślał wiceminister.

Górnictwo węgla kamiennego czeka kryzys. "Fatalne zarządzanie branżą, festiwal populizmu"

Przypomniał, że we wrześniu władze porozumiały się ze związkowcami, że w 2049 roku z polskiej kopalni wyjedzie ostatnia tona węgla.

- Umówiliśmy się, że do końca listopada w trzech zespołach będziemy pracować nad umową. One przedstawiły swoje raporty i my je teraz analizujemy - dodał Artur Soboń.