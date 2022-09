Polska pomoże Niemcom. Dostarczy im nadwyżkę ropy naftowej

Tak Polska chce pomóc Niemcom

Jednocześnie resort stwierdził, że z "zadowoleniem przyjmuje" ostatnie działania strony niemieckiej związane z wprowadzeniem zarządu powierniczego w spółce Rosneft Deutschland GmbH (PAP - Rafineria Schwedt). Niemiecka rafineria w Schwedt, której rosyjska spółka Rosnieft ma 37,5 proc. udziałów, to najważniejszy dostawca produktów naftowych dla Berlina i Brandenburgii. Ropa do rafinerii jest dostarczana z Rosji przez Polskę rurociągiem Przyjaźń. Jego operatorem jest Grupa PERN. Rosnieft kontroluje 12 proc. przemysłu rafineryjnego w Niemczech.

- W kontekście przejęcia części udziałów w rafinerii PCK Schwedt przez jedną z polskich spółek należy wskazać, że decyzje co do podjęcia inwestycji są podejmowane przez same spółki, w zależności od ich możliwości oraz przewidywanych korzyści - zaznaczył resort w komunikacie.

Orlen zainteresowany niemiecką rafinerią?

Podkreśliła, że to jest polski warunek wejścia w jakąkolwiek współpracę, "żeby było zero jakichkolwiek udziałów i obecności rosyjskiej we wszystkich elementach, czy to magazynowania, czy to w samej rafinerii, wszystko, co jest związane z ropą w Niemczech".