Polska uniknie fali zwolnień? Nowe dane

Słupsk 4 min. temu

Zwykła ściema na zamówienie. Potrzeba ludzi do truskawek i malin oraz do noszenia cegieł. Zwalniają przeważnie z branży technologicznej i to jest problem. W Słupsku 700 ludzi to oznacza że 1/4 miasta na zasiłek (firmy powiązane to razem ok3000 ludzi) !!!!!!