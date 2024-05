Z polską gospodarką dzieje się coś, czego eksperci oczekiwali od miesięcy

Zonk 1 godz. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

Kto to jest prokurator krajowy ? I czemu zarabia 100 tys. miesięcznie ? Co to jest 0,5 mld. na "czternastki" dla górników ? Co to jest przeciętne wynagrodzenie w górnictwie 20 tys. przy 5 mld. dotacji do kopalń ? Kto to jest kapelan-generał ? I czemu po 15 latach odprawiania czarów dostaje 20 tys. emerytury ? Kto to jest prezes NBP ? I czemu zarabia 1,5 mln. rocznie ? Kto to jest szef "Wiadomości" TVP ? I czemu zarabia 1,5 mln. rocznie ? Wam PKB też tak rośnie ?