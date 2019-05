Polska wciąż zieloną wyspą. Trzecie miejsce w Europie

To sformułowanie w tytule przyjęliśmy, nawiązując do grafiki przedstawianej przez Donalda Tuska przed laty, kiedy w czasie kryzysu finansowego chwalił się naszym niewielkim, ale jednak wzrostem gospodarczym.

Szybciej niż my, podobnie jak w poprzednim kwartale, rosły Węgry, utrzymując tempo ponad 5 proc. rok do roku (+5,2 proc.). Ponad ten poziom wybiła się też Rumunia (+5,1 proc.), która jeszcze kwartał temu była za nami. Zastąpiła tym samym Łotwę, która o ile wyprzedzała nas w 2018, to już w 2019 znacząco spowolniła.

Dzięki utrzymania wysokiego tempa wzrostu krok po kroku zbliżamy się wielkością do gospodarki Szwajcarii. Jeszcze w czwartym kwartale 2018 Szwajcaria wytworzyła PKB o wartości 153 mld euro, a Polska 125 mld euro. Ich tempo rozwoju pod koniec ubiegłego roku spadło do 1,5 proc. rdr, nasze jest o ponad trzy punkty procentowe wyższe.

Jeśli to się utrzyma, to za cztery-pięć lat Szwajcarię przegonimy. Oczywiście nie oznacza to, że będziemy mieli poziom życia Helwetów. Ich jest 8,5 mln i tymi siłami dają radę wytworzyć więcej niż my 38 mln ludzi. Ale na to by zasypać przepaść dziejową trzeba jeszcze trochę czasu.